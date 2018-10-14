Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eşiği atladı

Galatasaray’daki 11. sezonuna başlayan Fatih Terim, ilk 8 haftayı 18 puan barajında geçerek kendi adına önemli bir eşiği atladı. Galatasaray’da 4 farklı teknik adamlık dönemi geçiren Fatih Terim, lig başlangıçları dikkate alındığında 18 puanı geçtiği iki sezonda da şampiyonluğu bırakmadı. 1996-97 ve 1999-00 sezonlarında 8. haftalarda 19'ar puanı bulan tecrübeli çalıştırıcı, en yakın rakibine ilkinde 8, ikincisinde ise 4 puan fark atarak şampiyonluk ipini en önde göğüslemişti.

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İLK KEZ 3 PUAN FARK

Geçen sezonun 17. haftasında geldiği sarı-kırmızılıları tarihindeki 21. şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, 2018-19'a da 6 galibiyet-2 yenilgi ve 18 puanla girdi. Bu, tecrübeli çalıştırıcının en iyi 3. lig başlangıcı oldu. Galatasaray, üstelik Terim döneminde ilk kez ilk 8 hafta itibariyle en yakın rakibine 3 puan fark atmayı başardı.