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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eşiği atladı
Galatasaray

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eşiği atladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk 8 haftada 18 puan barajına ulaşıp ışığı yaktı. Galatasaray, Fatih Terim döneminin en iyi 3. lig başlangıcını yaşıyor. 19 puana ulaşılan 1996-97 ve 1999-00 sezonlarında ipi Galatasaray göğüslemişti.

14 Ekim 2018 11:16

Galatasaray’daki 11. sezonuna başlayan Fatih Terim, ilk 8 haftayı 18 puan barajında geçerek kendi adına önemli bir eşiği atladı. Galatasaray’da 4 farklı teknik adamlık dönemi geçiren Fatih Terim, lig başlangıçları dikkate alındığında 18 puanı geçtiği iki sezonda da şampiyonluğu bırakmadı. 1996-97 ve 1999-00 sezonlarında 8. haftalarda 19'ar puanı bulan tecrübeli çalıştırıcı, en yakın rakibine ilkinde 8, ikincisinde ise 4 puan fark atarak şampiyonluk ipini en önde göğüslemişti.

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İLK KEZ 3 PUAN FARK

Geçen sezonun 17. haftasında geldiği sarı-kırmızılıları tarihindeki 21. şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, 2018-19'a da 6 galibiyet-2 yenilgi ve 18 puanla girdi. Bu, tecrübeli çalıştırıcının en iyi 3. lig başlangıcı oldu. Galatasaray, üstelik Terim döneminde ilk kez ilk 8 hafta itibariyle en yakın rakibine 3 puan fark atmayı başardı.

Son güncelleme 11:16 | 14 Ekim 2018
fatih terim galatasaray

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