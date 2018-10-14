Diego Armando Maradona’nın Lionel Messi eleştirisi Arjantin’i karıştırdı

SKOR DIŞ HABERLER Arjantin’in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, sözleri ile gündem yaratmayı başardı. Lionel Messi ile ilgili “Maçtan önce 20 kez tuvalete gidiyor. Böyle birinden lider olmasını bekleyemezsiniz” şeklinde eleştirilerde bulunan Diego Armando Maradona’ya Arjantin’de hem tepki hem de destek geldi.

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Özellikle Lionel Messi’nin ailesi tarafından sert bir şekilde eleştirilen Diego Armando Maradona, cahil olmakla itham edildi. Diego Armando Maradona’nın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğuna vurgu yapan Lionel Messi’nin kuzeni Maxi Biancucchi, “Lionel Messi’yi kötülemek cahilliktir” dedi. Ülkenin lideri olmakla övünen birinden böyle sözler duymanın üzücü olduğunu da belirten Maxi Biancucchi “Lionel Messi şu anda sadece Arjantin’in değil dünyanın da en iyi futbolcusu… Arjantin’in yeniden yapılanması gereken bir dönemde Lionel Messi’ye sahip çıkmak yerine eleştirmenin hiç kimseye faydası yok” ifadelerini kullandı.

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Avukat Alba Llanes Maxi Biancucchi’ye destek vererek “Bir uyuşturucu bağımlısından geldiği için eleştirilerin değeri yok” yazdı. Emekli öğretmen Carlos Munoz Alvarez ise “Sana katılıyorum Maxi Biancucchi… Şişman Diego Armando Maradona gibi psikolojik ve fiziksel olarak hasta bir insan Lionel Messi’yi eleştiremez. Arjantin’in birden fazla lidere ihtiyacı var” yorumunda bulundu.

Diego Armando Maradona’nın hayranları ise efsane isme sahip çıktı. Gilberto Ruiz Pintos “Diego Armando Maradona’nın söylediklerinde tek bir yanlış var. O da kullandığı üslup… Lionel Messi’nin lider olduğunu savunmayın çünkü değil” diyerek Diego Armando Maradona’yı eleştirenlere yanıt verdi. Bir başka Diego Armando Maradona hayranı ise “O istediğini söyleyebilir. Çünkü kendisini sahada ispat etmiş bir futbolcu… Diğerleri gibi Arjantin Milli Takımı’nı cebini doldurmak için kullanmadı” değerlendirmesinde bulundu.