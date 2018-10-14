MAÇ SONUCU | Rusya Türkiye 2-0 (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’ya Trabzon’daki mücadelede 2-1 mağlup olan ardından deplasmanda İsveç’i 3-2 yenmeyi başaran A Milliler rövanş maçında deplasmanda Rusya’ya 2-0’la boyun eğdi.

20.dakikada Fenerbahçeli Neustadter’in golüyle 1-0 geriye düşen millilerimiz ikinci yarıda net fırsatları harcadı ve bir türlü beraberliği yakalayamadı. 78’de oyuna sonradan giren Cheryshev’in golüyle umutları iyice kırılan Türkiye sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. B grubunda liderlik şansını kaçıran A Milliler 3 puanla 3.sırada yer aldı. Puanını 7’ye çıkaran Rusya lider, 1 puanlı İsveç ise son sırada kaldı. Rusya ile daha önce çeşitli turnuva ve organizasyonlarda karşı karşıya gelen Milliler bu sonucun ardından galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

LUCESCU İLE 15 MAÇTA 6.MAĞLUBİYET

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 6’sı resmi, 8’i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.

Hakan Çalhanoğlu zoru başardı! Büyük fırsat kaçtı... A Milli Takımımızın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldiği maçın 17.dakikasında Hakan Çalhanoğlu ile kaçırdığımız pozisyon isyan ettirdi. İlgili Haberi Oku