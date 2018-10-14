MAÇ SONUCU | Rusya Türkiye 2-0 (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’ya Trabzon’daki mücadelede 2-1 mağlup olan ardından deplasmanda İsveç’i 3-2 yenmeyi başaran A Milliler rövanş maçında deplasmanda Rusya’ya 2-0’la boyun eğdi.
20.dakikada Fenerbahçeli Neustadter’in golüyle 1-0 geriye düşen millilerimiz ikinci yarıda net fırsatları harcadı ve bir türlü beraberliği yakalayamadı. 78’de oyuna sonradan giren Cheryshev’in golüyle umutları iyice kırılan Türkiye sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. B grubunda liderlik şansını kaçıran A Milliler 3 puanla 3.sırada yer aldı. Puanını 7’ye çıkaran Rusya lider, 1 puanlı İsveç ise son sırada kaldı. Rusya ile daha önce çeşitli turnuva ve organizasyonlarda karşı karşıya gelen Milliler bu sonucun ardından galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
LUCESCU İLE 15 MAÇTA 6.MAĞLUBİYET
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 15. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 6’sı resmi, 8’i özel 14 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.