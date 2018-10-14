Arda Turan’ın tabancası

Şevval İlayda Tarhan, Ali Ayberk Öztürk, Yıldız Keleşoğlu, Elif Berfin Altun, Ahmet Muhammed. Hepsi birbirinden başarılı milli sporcularımız. Son iki isim de henüz çocuk. Gelecekleri de oldukça parlak.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk Bayrağı'nı şan ve şerefle temsil ettiler. Temsil etmeye de devam ediyorlar.

Bir de başkanları var, ismi Ufuk Arman. Faal sporculuğu süresince ülkemizi 54 kez milli takımda temsil etti. 28 Türkiye rekorunun sahibi. 1987 Avrupa Şampiyonu. İdealist birisi. Hayatını spora adamış bir insan. Kim mi bu Arman? Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun (TAAF) Başkanı. Önceki isimler de TAFF'nin başarılı onlarca sporcularından sadece birkaçı.

Şevval İlayda kadınlar 10 metre havalı tabancada, Ali Ayberk erkekler 10 metre havalı tabancada, Elif Berfin Altun minik kadınlar 10 metre havalı tüfekte, Ahmet Muhammed minik erkekler 10 metre havalı tüfekte, Yıldız Keleşoğlu ise kadınlar 25 metre spor tabanca da rekortmenlerimiz.

Hiçbirisinin de ruhsatlı ya da ruhsatsız tabancaları yok. Sadece tesislerde kullandıkları ve orada tuttukları ‘malzemeleri' var. Yani madalyasını ‘tabancalara' borçlu olanlar bile silah taşımıyor.

Kavgasını, dövüşünü, tantanasını hepsini bir kenara bırakalım… Gökhan Töre ‘silah çekti' Arda Turan ‘tabanca patlattı' gibi “tabanca meraklısı” yıldızlarımızı görünce insan gerçekten merak ediyor:

Bir sporcu neden tabanca taşır?

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