Volkan Demirel’e af çıkacak mı? İşte açıklamalarının Fenerbahçe yönetimindeki etkisi

Sercan HAMZAOĞLU / SÖZCÜ Fenerbahçe’de Volkan Demirel krizi yeni bir aşamaya taşınıyor. Yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan, Başkan Ali Koç'un “Koeman'ın üzerine yürüdü. Bana ve başkanvekilime saygısızlık yaptı” dediği başarılı file bekçisi önceki akşam bir açıklama yayımlamıştı. Özet olarak, “Suçlu değilim ama gerekirse özrümü dilerim” ifadesini kullanan Volkan'ın bu tavrı yöneticileri memnun etmedi. Sarı-lacivertli kurmaylar arasında, Volkan'ın ‘hatasını anlamadığı' görüşü dile getiriliyor.

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Yöneticiler bire bir yaptıkları görüşmelerle açıklamayı değerlendirdi. Volkan Demirel'in kullandığı ifadelerin satır aralarına bakıldığında ‘geri adım atmadığı' intibası oluştu. Kendi aralarındaki değerlendirmede sarı-lacivertli kurmaylar, “Volkan, samimi bir özür dilemesi durumunda ertesi gün affedilirdi. Konuşmaya bile gerek kalmazdı. Bu metin ise pek bir fayda sağlamaz” şeklinde görüş bildirdi. Kulislerde, tecrübeli yıldızın affedilme ihtimalinin düşük olduğu kanısı hâkim…

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ŞEFFAFLIK İLKESİNE DEVAM

Yine de son sözü söyleyecek olan taraf belli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkanvekili Semih Özsoy, Volkan Demirel'in durumunu değerlendirecek isimler. Ali Koç ve Semih Özsoy, önce diğer yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından da sarı-lacivertlilerde 17. senesini geçiren ve simge futbolcular arasında yer alan Volkan hakkındaki kesin kararı verecek. Fenerbahçe'nin resmi değerlendirme sonrası ‘şeffaflık ilkesi' gereğince kararı basına açıklayacak.

VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?

“Başkanımıza saygısızlık etmek haddim değildir. Sayın Semih Özsoy ile aramızda geçen konuşmada zaman zaman ses tonumuzun yükseldiğinin bilincindeyim. Ama ben bunu yine de saygısızlık olarak nitelendirmemekteyim. Erwin Koeman'ın ‘üzerine yürümek' gibi bir eylem hele ki Sayın Başkanımıza aktarıldığı gibi önceden planlanmış bir durum asla söz konusu değildir. Bu şekilde kadro dışı kalmış olmayı hak etmiyorum. Yine de Fenerbahçem için suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenilen özür dilemem ise özrümü dilerim.”