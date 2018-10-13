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UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı
Uefa

UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak. Türkiye, Rusya ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

13 Ekim 2018 13:30

UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, yarından itibaren devam edecek. Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, yarın, 15 ve 16 Ekim’de oynanacak. B Ligi 2. Grup’ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda yarın TSİ 19.00’da karşılaşacak.

13 Ekim 2018 Türkiye A Milli Futbol Takımı`nda şoke eden gerçek! En son 1 yıl önce... Rusya ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda gol sıkıntısı dikkat çekiyor. Bir istatistik, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Bosna Hersek maçı sonrasındaki sitemini haklı çıkarıyor. İlgili Haberi Oku

UEFA Uluslar Ligi’nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:

14 Ekim Pazar:

A Ligi

3. Grup:

21.45 Polonya-İtalya

B Ligi

2. Grup:

19.00 Rusya-Türkiye

C Ligi

1. Grup:

21.45 İsrail-Arnavutluk

4. Grup:

16.00 Romanya-Sırbistan

21.45 Litvanya-Karadağ

D Ligi

3. Grup:

19.00 Azerbaycan-Malta

19.00 Faroe Adaları-Kosova

15 Ekim Pazartesi:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İzlanda-İsviçre

4. Grup:

21.45 İspanya-İngiltere

B Ligi

3. Grup:

21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

C Ligi

2. Grup:

21.45 Finlandiya-Yunanistan

21.45 Estonya-Macaristan

D Ligi

2. Grup:

21.45 Lüksemburg-San Marino

21.45 Belarus-Moldova

16 Ekim Salı:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Fransa-Almanya

B Ligi

1. Grup:

21.45 Ukrayna-Çekya

4. Grup:

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler

C Ligi

3. Grup:

19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Norveç- Bulgaristan

D Ligi

1 Grup:

17.00 Kazakistan-Andorra

21.45 Letonya-Gürcistan

4. Grup:

19.00 Ermenistan-Makedonya

21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn

Son güncelleme 14:17 | 13 Ekim 2018
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