Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda şoke eden gerçek! En son 1 yıl önce…

Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki kritik Rusya maçı öncesi Bosna Hersek ile oynadığı kazırlık karşılaşmasında 0-0 berabere kalırken bir sorun yeniden gözler önüne serildi. Mircea Lucescu'nun gençleştirdiği Ay-Yıldızlı takım, genel itibariyle başarılı bir futbol sergiledi ama gol yollarındaki eksiklik dikkat çekti. Çekilen 17 şutun sadece 2'si isabetliydi. Bu 2 isabeti de kanat oyuncularından, Hakan Çalhanoğlu ile Cengiz Ünder'den geldi. İlk 11'de sahaya çıkan santrforumuz Enes Ünal'ın tek şutu isabetsizdi. Yerine giren Cenk Tosun ise 3 şutta isabet bulamadı. Bu durum, son dönemin en golcü ismi olan Burak Yılmaz'ın (52 maç-23 gol) boşluğunun dolmadığını gösterdi.

Liverpool`un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah`tan inanılmaz gol! Bunu da yaptı Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde inanılmaz bir gole imza attı. Mohamed Salah, takımının dördüncü golünü ağlara bırakırken herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. İlgili Haberi Oku

Ayrıca istatistikler, Mircea Lucescu’nun Bosna Hersek ile oynanan hazırlık maçının ardından sarf ettiği “Serdar Aziz'den gol atmasını beklemiyorum. O geride oynuyor. Önde kim oynarsa oynasın onlardan öldürücü vuruşları bekliyorum. Ceza sahasında daha bitirici olmalarını bekliyorum” sözlerini de haklı çıkarıyor.

Türkiye A Milli Futbol Direktörü Mircea Lucescu`dan iki yıldıza sitem A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa'nın en genç ekiplerinden biri olduklarını belirterek, her maçtan diğerine daha güvenli oynadıklarını söyledi. Rumen hoca ayrıca Soçi'ye kazanmak için gideceklerini belirtti. Mircea Lucescu, Serdar Aziz'den gol atmasını beklemediğini belirtirken, iki hücum oyuncusuna sitem etti. İlgili Haberi Oku

AVRUPALIYA ‘PAŞA' DEĞİL

32 milli maçta 11 golü bulunan Cenk'in resmi mücadelelerdeki son golü 1 seneyi aşkın bir süre önce 9 Ekim 2017'de Finlandiya'ya karşıydı. O maçta Cenk Tosun duble yapmıştı. Enes Ünal'ın ise A Milli düzeydeki 10 maçta henüz gol siftahı bulunmuyor. Everton'da da formsuz bir dönemden geçen Cenk, 2018 yılında hazırlık sınavlarında Tunus'a karşı penaltıdan 1 gol atarken İran ağlarını da 2 kez havalandırdı. ‘Tosun Paşa', Avrupalı rakipler olan Romanya, Arnavutluk, İrlanda ve Karadağ'a diş geçiremedi.

CENK TOSUN’A ÖZEL MOTİVASYON

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik patronu Mircea Lucescu, Cenk Tosun'dan yana dertli… Cenk Tosun’un Everton'da fazla süre almadığını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusunun ritmini iyice kaybetmesinden endişeli. Everton'ın ligdeki ilk 5 maçına ilk 11'de başlayan ancak daha sonra yedeğe düşen ‘Tosun Paşa'nın 1 golü bulunuyor. Cenk Tosun, takımının son 3 lig maçında yedekten girip toplam 75 dakika süre aldı. Mircea Lucescu, bire bir konuşmalar yaptığı Cenk'e “Kendini bırakma. Mental açıdan hazır olmalısın” diyor.