Rusya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Rusya Türkiye maçı detayları…

Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında bu hafta Türkiye A Milli takımımız Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Rusya deplasmanından galibiyetle çıkıp motivasyonunu arttırmak istiyor. İşte milli maç heyecanına dair detaylar…

RUSYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız Rusya karşısında galibiyet elde ederek avantajını korumaya çalışacak.

MUTEMEL KADROMUZ

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

UEFA ULUSLAR LİGİ NASIL BİR TURNUVA?

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12’şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.