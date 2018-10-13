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Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe’ye çılgın rakam! Böylesi duyulmadı
İngiltere Premier Lig

Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe’ye çılgın rakam! Böylesi duyulmadı

Paris Saint Germain'de forma giyen Fransız yıldız Kylien Mbappe için akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Manchester City'nin, tüm transfer bütçesini Kylien Mbappe transferi için harcamayı düşündüğü belirtildi. Şimdiye kadar duyulmamış kadar yüksek olan bu rakam, 222 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Neymar'ı bile sollayacak.

13 Ekim 2018 15:43

SKOR DIŞ HABERLER Barcelona’da forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar’ın, 3 Ağustos 2017 tarihinde Paris Saint Germain’e 222 milyon Euro’ya transfer edilmesi, dünya futbol gündemine oturmuştu. Bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli olan bu rakamın kolay kolay geçilemeyeceği savunulmuştu. Ancak transfer rekoru, Neymar’ın takım arkadaşı Kylian Mbappe ile kırılacak gibi görünüyor. Manchester City’nin, tüm transfer bütçesini Kylian Mbappe’ye harcayacağı, şimdiye kadar telaffuz bile edilemeyen bu rakamın Neymar’a ödenen rakamı sollayacağı konuşuluyor.

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Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın mutlaka takımında görmek istediği Kylian Mbappe için tüm imkanları zorlayan yönetim, akıl almaz bir teklifle Paris Saint Germain’in kapısını çalacak. İspanyol haftalık spor dergisi Don Balon’da yer alan habere göre Manchester City, Kylian Mbappe için transfer bütçesinin tamamı olan 330 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Kylian Mbappe’nin transferi gerçekleşirse, 19 yaşındaki yıldız futbolcu uzun süre kırılamayacak bir bonservis rakamına İngiltere’nin yolunu tutacak.

Monaco’da parlayan ve Paris Saint Germain’in toplam 180 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Kylian Mbappe’nin piyasa değeri şu anda 150 milyon Euro civarında… Genç yaşına rağmen dünyanın en değerli futbolcuları arasına girmeyi başaran Kylian Mbappe’nin Paris Saint Germain forması altında çıktığı 51 maçta 31 golü, 19 da asisti bulunuyor.

Son güncelleme 15:46 | 13 Ekim 2018
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