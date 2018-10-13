Manchester City Başkanı Al Mubarak’tan Lionel Messi itirafı!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin başkanı Khaldoon Al Mubarak, Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde katıldığı bir konferansta soruları yanıtlayan Al Mubarak, “İsteyip de transfer edemediğiniz oyuncu oldu mu?” sorusuna “Messi” yanıtını vermesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Arjantinli yıldızı transfer etmek için çok uğraştıklarını itiraf eden Al Mubarak, “Guardiola’dan onunla konuşmasını istedik. Barcelona’da aldığı maaşın 3 katını teklif ettik ama asla kabul etmedi” ifadelerini kullandı.

Katalan devinin 31 yaşındaki kaptanının sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

Barcelona’nın Arjantinli yıldıza 4 yıllık sözleşme için 71 milyon Euro sabit maaş, 63,5 milyon Euro imza parası ve kontratı 2021’e kadar tamamlarsa 70 milyon Euro sadakat primi ödeyeceği iddia ediliyor.

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