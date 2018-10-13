MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Japan Pınar Karşıyaka 61-57 | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Pınar Karşıyaka’yı 61-57 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (6), Gibson (4), Erkan Veyseloğlu (8), Alexander (1), Buva (6), Burak Can Yıldızlı (4), Can Maxim Mutaf (7), Duşan Cantekin (2),Ömer Al (4), Samet Geyik (2), Pressey (3), Benzing (14)
PINAR KARŞIYAKA: Walker (14), Henry (3), Erdi Gülaslan, İlkan Karaman (11),Marei (10), Akif Egemen Güven (2), Berk İbrahim Uğurlu (3), Görkem Doğan, Tayfun Erülkü, Gailius (10), Chatman (4)
1. PERİYOT: 13-12
DEVRE: 32-31
3. PERİYOT: 51-47