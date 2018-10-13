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MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Japan Pınar Karşıyaka 61-57 | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Japan Pınar Karşıyaka 61-57 | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan, sahasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti.

13 Ekim 2018 17:04

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Pınar Karşıyaka’yı 61-57 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (6), Gibson (4), Erkan Veyseloğlu (8), Alexander (1), Buva (6), Burak Can Yıldızlı (4), Can Maxim Mutaf (7), Duşan Cantekin (2),Ömer Al (4), Samet Geyik (2), Pressey (3), Benzing (14)

PINAR KARŞIYAKA: Walker (14), Henry (3), Erdi Gülaslan, İlkan Karaman (11),Marei (10), Akif Egemen Güven (2), Berk İbrahim Uğurlu (3), Görkem Doğan, Tayfun Erülkü, Gailius (10), Chatman (4)

1. PERİYOT: 13-12

DEVRE: 32-31

3. PERİYOT: 51-47

Son güncelleme 17:04 | 13 Ekim 2018
beşiktaş Pınar Karşıyaka Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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