Ligler ne zaman başlıyor? Milli maç arası sonrası ilk Süper Lig maçı…

Uluslar Ligi maçı Rusya ile oynanacak karşılaşma futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Milli maç arası ne zaman bitiyor? Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli maçlar için verilen ara Türkiye Rusya maçının ardından sonra eriyor. Milli maçların ardından ilk Süper Lig karşılaşması ise 19 Ekim Cuma günü Galatasaray Bursaspor arasında oynanacak. İşte, Süper Lig maç programı…

19.10.2018 20:00 GALATASARAY – BURSASPOR

20.10.2018 13:30 KASIMPAŞA – AKHİSARSPOR

20.10.2018 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – KAYSERİSPOR

20.10.2018 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – FENERBAHÇE

21.10.2018 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. – ATİKER KONYASPOR

21.10.2018 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ – EVKUR YENİ MALATYASPOR

21.10.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR – ANTALYASPOR

21.10.2018 19:00 GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ

22.10.2018 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. – BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR