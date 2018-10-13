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Hollanda Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi’nde dev mücadele
Milli Takımlar

Hollanda Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi’nde dev mücadele

Uluslar Ligi'nde heyecan Hollanda Almanya maçı ile devam ediyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma öncesinde iki ülke son oynanan hazırlık karşılaşmasında bir birlerine üstün sağlayamamıştı. Peki Hollanda Almanya maçı hangi kanalda saat kaçta?

13 Ekim 2018 18:27

Milli takımlar düzenin en güçlü ekipleri arasında yer alan Almanya Hollanda UEFA Avrupa Uluslar Ligi 3. maçında karşı karşıya geliyor. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır’ın yöneteceği zorlu mücadele Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Yıldızların sahne alacağı karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları Hollanda Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor.

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TSİ 21:45’te başlayacak Hollanda Almanya maçını Türkiye’den canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor. Ancak şifresiz yayın yapan Azeri kanalı CBC Sport maçı canlı yayınlayacağını açıkladı.

Son güncelleme 18:27 | 13 Ekim 2018
Hangi kanalda Hollanda Almanya saat kaçta Uluslar Ligi

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Kosova
UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta