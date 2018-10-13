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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Dev derbiye kısa bir süre kaldı!
Galatasaray

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Dev derbiye kısa bir süre kaldı!

Süper Lig'de heyecan devam ederken iki takımın taraftarı sabırsızlıkla Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını bekliyor. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesinde atmosfer her zamanki gibi görülmeye değer olacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

13 Ekim 2018 21:22

Türk futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi ilk maçı TT Arena’da oynanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ligde zirve yarışının içerisinde hiç kopmayan Galatasaray evinde ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yenerek puan farkını açmak istiyor. Lige iyi başlangıç yapamayan Fenerbahçe ise Galatasaray’ı yenerek taraftarları mutlu etmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Son güncelleme 21:22 | 13 Ekim 2018
Galatasaray-Fenerbahçe ne zaman

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