Fenerbahçe’nin eski yıldızı Mateja Kezman’a şok suçlama! Sırp Gizli Servisi Mateja Kezman’ı arıyor

SKOR DIŞ HABERLER Fenerbahçe’de 2006-2009 yılları arasında forma giymiş olan Mateja Kezman’ın adı, Belçika’da yürütülen temiz eller operasyonunda geçiyor. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra menajerlik yapan Mateja Kezman, kara para akladığı gerekçesiyle aranıyor. Belçika emniyeti tarafından yürütülen operasyonda Dejan Veljkovic ve Uros Jankovic isimli iki menajerin tutuklanması ile başlayan operasyonda sıranın Mateja Kezman’da olabileceği iddia ediliyor.

Şampiyonlar Ligi maçına şike soruşturması Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Paris Saint Germain'in 6-1 kazandığı Kızılyıldız karşılaşma hakkında şike şüphesiyle soruşturma açıldı. Soruşturmanın, UEFA'nın Fransa Futbol Federasyonu'nu uyarmasının ardından açıldığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Dejan Veljkovic ve Uros Jankovic’in tutuklanmasının ardından gözler, iki menajerin çalıştığı menajerlik şirketine çevrildi. Belçika basınında yer alan habere göre şirketin sahibi, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Mateja Kezman… Sırp Gizli Servisi’nin de dahil olduğu operasyon sonrası Sırbistan’da 7 daire ve 1 kafeye operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası iki menajere ait olduğu belirtilen 1.3 milyon Euro’ya el konuldu. Sıro Gizli Servisi’nin Mateja Kezman’ın da peşinde olduğu belirtildi. Mateja Kezman’ın daha önce planladığı bir seyahati iptal ettiği ve kendisinden haber alınamadığı iddia edildi.

Sırbistan’da yayınlanan Kurir gazetesi de Belçika’da düzenlenen operasyonu manşetine taşıdı. Mateja Kezman’ın arandığı belirtilen haberde, 30 milyon Euro’nun üzerinde kara para aklandığı yazıldı. Mateja Kezman ve şirketinin özellikle Sergei Milinkovic-Savic transferi ile başlayan süreçte kara para aklama suçuna başladığı belirtildi. 2014 yılında Vojvodina’dan Genk’e 1 milyon Euro’ya transfer olan Sergej Milinkovic-Savic, 2015 yılında ise 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio’nun yolunu tutmuştu.