Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic: İlk çeyrekten son çeyreğe kadar…

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı İspanya ekibi Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, ilk çeyrekten son çeyreğe kadar maçın kontrollerinde geçtiğini söyledi. Obradovic, Herbalife Gran Canaria’nın Avrupa Ligi’nde olmayı hak ettiğini de sözlerine ekledi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Herbalife Gran Canaria 97-72 | Avrupa Ligi | Vesely yıldızlaştı Sahasında Herbalife GranCanaria ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Fenerbahçe'de 19 sayı, 11 ribaund ile oynayan Vesely, maçın en skorer ismi oldu. İlgili Haberi Oku

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Avrupa Ligi’nde olmayı hak eden bir takım ile oynadık. Herkes merak ediyordu. İspanya'da 3 maç oynadılar. Savunma ve hücumda yüksek ritimle oynuyorlar. Çok fazla üç sayı kullandılar. Hücum ribauntlarına da gittiler. Bizim için iyi olan üçlüklerinin iyi olmaması. Kontrol altına aldık. İlk çeyrek son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiğimize inanıyorum. Sezon içerisinde Gran Canaria'nın iyi bir takım olacağını göreceksiniz. Takımın performansından da çok memnunum. Oyuncularımı güzel maç için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Obradovic, ayrıca sezon içerisinde 80'e yakın maç yapacaklarını belirterek, her oyuncunun desteğinin olması gerektiğini söyledi.