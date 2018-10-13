Diego Armando Maradona’dan Lionel Messi hakkında olay yaratacak sözler: 20 kez tuvalete giden birinden…

SKOR DIŞ HABERLER Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalan Lionel Messi, Arjantin’in efsane ismi Diego Armando Maradona’nın diline düştü. Lionel Messi’nin lider özellikli bir futbolcu olmadığını belirten Diego Armando Maradona “Bunu söylemek benim için çok zor ama maçtan önce en az 20 kez tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz. O çok iyi bir futbolcu ancak bir lider değil” ifadelerini kullandı.

Thierry Henry imzayı attı! Yuvaya geri döndü Fransız efsane futbolcu Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerine yetiştiği kulüple başlıyor. Thierry Henry ile anlaşmanın sağlandığı resmen duyuruldu. İlgili Haberi Oku

Lionel Messi ile ilgili düşüncelerini Meksika’da yayınlanan La Ultima Palabra programında anlatan Diego Armando Maradona “Teknik direktör ve futbolcular arasındaki konuşmadan önce bilgisayar oyunu oynuyor. Sonra da sahada lider olmaya çalışıyor. O Cristiano Ronaldo ile birlikte şu anda dünyanın en iyi futbolcusu… Ancak asla bir lider değil” dedi. Lionel Messi’yi tanrılaştırmaktan vazgeçmeleri gerektiğini de sözlerine ekleyen Diego Armando Maradona, şu ifadeleri kullandı:

“Onu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı’nda oynayan futbolculardan bir tanesi… Üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Bu adamın lider gibi davranmasını istemek çok saçma… Eğer Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı’nda beklentileri karşılamasını istiyorsak, ondan takımın liderliğini almamız gerekiyor.”