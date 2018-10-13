SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trump Brunson ile birlikte Oval Ofis'te
CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri!
Diğer Sporlar

CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri!

Azerbaycan'da yayın yapan CBC kanalı yayınladığı futbol karşılaşmaları ve diğer spor müsabakaları ile Türkiye'de de ilgi çekiyor. Peki, CBC Sport nasıl izlenir? İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri...

13 Ekim 2018 19:25

Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği Azerbaycan kanalı üzerinden takip edilebiliyor. Mücadeleleri izlemek isteyen spor severler “CBC Sport nasıl izlenir?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri…

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport’u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Son güncelleme 19:25 | 13 Ekim 2018

İDDAA

Kosova
UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta