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CANLI YAYIN: Hollanda Almanya maçı canlı izle! Uluslar Ligi’nde devlerin dansı…
Milli Takımlar

CANLI YAYIN: Hollanda Almanya maçı canlı izle! Uluslar Ligi’nde devlerin dansı…

Hollanda Almanya canlı izle! UEFA Uluslar Ligi dev bir karşılaşma ile devam ediyor. Uluslar Ligi A Ligi 1. grupta yer alan Hollanda Almanya 2. maçlarını birbirleriyle oynayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

13 Ekim 2018 20:48

UEFA Uluslar Ligi A ligi 1. grupta yer alan Hollanda Almanya mücadelesine sahne olacak. Grupta yer alan diğer ekip olan Fransa ile oynayan iki ekipte Hollanda Fransa karşısında sahadan yenilgi ile ayrılırken, Almanya Fransa’dan 1 puan alarak sahadan beraberlik ile ayrıldı. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır’ın yöneteceği Hollanda Almanya maçı Johan Cruijff Arena’da TSİ 21:45’te başlayacak.

HOLLANDA ALMANYA CANLI İZLE

HOLLANDA ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TSİ 21:45'te başlayacak Hollanda Almanya maçını Türkiye'den canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor. Ancak şifresiz yayın yapan Azeri kanalı CBC Sport maçı canlı yayınlayacağını açıkladı.

HOLLANDA ALMANYA İLK 11

Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, De Roon, Frenkie De Jong, Wijnaldum, Bergwijn, Babel, Depay

Almanya: Neuer, Ginter, Boateng, Hummels, Hector, Emre Can, Kimmich, Kroos, Müller, Werner, Uth.

Son güncelleme 21:54 | 13 Ekim 2018
Hollanda Almanya

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Kosova
UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta