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Yücel İldiz’in yeni takımı belli oldu
TFF 1.Lig

Yücel İldiz’in yeni takımı belli oldu

Denizlispor, Osman Özköylü'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz'i getirdi.

12 Ekim 2018 18:31

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Osman Özköylü’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz’i getirdi. İstanbul’da başkan Mustafa Üstek ile bir görüşme yapan tecrübeli hoca Yücel İldiz’in, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. 65 yaşındaki Yücel İldiz daha önce Eskişehir, Giresunspor, Karabük, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Orduspor ve Samsunspor’u da çalıştırdı.

2000-2001 sezonunda Malatyaspor, 2009-2010 sezonunda Karabükspor’u Süper Lig’e çıkaran İldiz, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Mustafa Üstek ise camiaya hayırlı olmasını diledi.

Son güncelleme 18:31 | 12 Ekim 2018
denizlispor Yücel İldiz

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