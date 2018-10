Yok artık Hugo Lloris! Geceye damga vuran kurtarışlar…

Fransa Milli Takımı’nın tecrübeli kalecisi Hugo Lloris, İzlanda ile oynanan hazırlık maçında yaşanan bir pozisyonda 4 kez kurtarış gerçekleştirdi…

Fransa Milli Takımı ile Rusya’da dünya şampiyonu olan tecrübeli eldiven Hugo Lloris, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İzlanda ile oynanan hazırlık maçında kalesinde devleşen deneyimli kaleci, bir pozisyonda yaptığı 4 kurtarışla Fransızları mest etti.

Usain Bolt profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü attı! Atletizm dünyasının bir numaralı ismi Usain Bolt futbolculuk kariyerinde gollerini atmaya başladı. Bolt, takımı Central Coast Mariners ile çıktığı son maçta ağları iki kez havalandırmayı başardı... Yıldız ismin futbol kariyerine yazılan ilk golü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı 86. dakikaya kadar 2-0 önde götüren İzlanda, son dakikalarda kalesinde iki gole engel olamadı ve mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Replay of Hugo Lloris's fantastic saves. The first one is magnificent #FRAISL pic.twitter.com/oN4EabvlsR

— GFFN Match Zone (@GFFNMatchZone) 11 Ekim 2018