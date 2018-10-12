Volkan Demirel’den Ali Koç’a cevap! ‘Suçlu değilim gerekirse özür dilerim’

F.Bahçe’de süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'den, Başkan Ali Koç'un “Saygısızlık yaptı” açıklamasına yanıt geldi. F.Bahçe futbol takımı kaptanı olarak Başkan Ali Koç'a saygısızlık etmesinin haddi olmadığını dile getiren tecrübeli kaleci, şu açıklamayı yaptı: “Başkanımızın açıklama yaptığı ana kadar neden kadro dışı kaldığımı bilmiyordum. Başkanımızın, Semih Özsoy ile yaptığım konuşmayı saygısızlık olarak nitelendirdiğini düşünüyorum. Olayın ardından menajerimle birlikte Özsoy'a üç defa telefonla ulaşmaya çalışmamıza rağmen geri dönüş olmadı. Ertesi gün kadro dışı kaldığımı Comolli'nin beni telefonla arayıp söylemesiyle öğrendim.

BAŞKANA YANLIŞ AKTARILMIŞ

Erwin Koeman ile aramızda sözlü bir diyalog yaşanmıştır ancak ‘üzerine yürümek' gibi bir eylem söz konusu değildir. Bu konu başkanımıza yanlış ve eksik aktarılmıştır. İçtenlikle söylüyorum, bu şekilde kadro dışı kalmış olmayı hak etmiyorum. F.Bahçem için suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenen özür dilememse, dilerim. Ne bekleniyorsa yapmaya hazırım. Gerekirse altyapıya da giderim, tekrar A takıma da dönebilirim. Başkanımız, benim ve ailemin her zaman çok saygı ve sevgi duyduğu bir kişi olmuştur, olmaya da devam edecektir.”

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