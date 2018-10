Usain Bolt profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü attı!

Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbol hayatına geçiş yapan dünyanın en hızlı ismi Usain Bolt, Avustralya’da sürdürdüğü futbolculuk hayatına alışmaya başladı…

Central Coast Mariners ile Macarthur South West United arasında oynanan maçta attığı 2 gol ile yıldızlaşan Bolt gösterdiği performans ile izleyenlerin alkışını aldı. Bolt’un futbol kariyerinde attığı ilk gol olarak tarihe geçen anlar sosyal medyada da günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don’t think limits! #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 Ekim 2018