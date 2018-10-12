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Dünyadan Futbol

Usain Bolt profesyonel futbol kariyerinin ilk golünü attı!

Atletizm dünyasının bir numaralı ismi Usain Bolt futbolculuk kariyerinde gollerini atmaya başladı. Bolt, takımı Central Coast Mariners ile çıktığı son maçta ağları iki kez havalandırmayı başardı... Yıldız ismin futbol kariyerine yazılan ilk golü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

12 Ekim 2018 13:30

Atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbol hayatına geçiş yapan dünyanın en hızlı ismi Usain Bolt, Avustralya’da sürdürdüğü futbolculuk hayatına alışmaya başladı…

Central Coast Mariners ile Macarthur South West United arasında oynanan maçta attığı 2 gol ile yıldızlaşan Bolt gösterdiği performans ile izleyenlerin alkışını aldı. Bolt’un futbol kariyerinde attığı ilk gol olarak tarihe geçen anlar sosyal medyada da günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.

Son güncelleme 14:00 | 12 Ekim 2018
Avustralya Central Coast Mariners Usain Bolt

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