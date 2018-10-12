Trabzonspor Ali Uygar Avcı’yı kadrosuna kattı

Son yıllarda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri Türk futboluna kazandıran Trabzonspor, genç bir ismi daha kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüp, İngiltere’de Crawley Town’un U23 takımında forma giyen 1999 doğumlu Ali Uygar Avcı’yı kadrosuna kattı. Ali Uygar bu sezon Trabzonspor’un U21 takımında forma giyecek.

Sağ ve sol kanatta görev yapan Ali Uygar, geçen sezon Crawley Town U23 formasıyla 5 maça çıktı ve 2 asist yaptı. Ali Uygar daha önce Chelsea altyapısında da top koşturdu. Öte yandan altyapı çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, devre arası kampına altyapıdan ve 1461 Trabzon’dan genç isimleri de dahil etmeyi planlıyor.