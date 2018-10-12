Rusya’da Türkiye alarmı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maç için bu ülkeye geldi. Ay-yıldızlı kafile, Trabzon’dan hareket eden özel uçakla Rusya’nın Soçi kentindeki Adler Havalimanı’na ulaştı. Kafileyi Türkiye’nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci karşıladı. Rus emniyet yetkilileri, milli takım için havalimanında özel güvenlik önlemleri aldı. Milliler, havalimanından kamp yapacağı otele geçti.

Türkiye A Milli Futbol Direktörü Mircea Lucescu`dan iki yıldıza sitem A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Avrupa'nın en genç ekiplerinden biri olduklarını belirterek, her maçtan diğerine daha güvenli oynadıklarını söyledi. Rumen hoca ayrıca Soçi'ye kazanmak için gideceklerini belirtti. Mircea Lucescu, Serdar Aziz'den gol atmasını beklemediğini belirtirken, iki hücum oyuncusuna sitem etti. İlgili Haberi Oku

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Olimpiyat Stadı’nda yarın saat 18.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından saat 19.00’da statta antrenman yapacak.

Rusya-Türkiye maçı, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.