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Rusya Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek
Milli Takımlar

Rusya Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta deplasmanda Rusya ile oynayacağı kaşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

12 Ekim 2018 15:37

Soçi kentindeki Fişt Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Raczkowski’nin yardımcılığını Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka yaparken, Marcin Boniek dördüncü hakem olacak. Karşılaşmada Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

12 Ekim 2018 İrfan Can Kahveci Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:37 | 12 Ekim 2018

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