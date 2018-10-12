Rusya Türkiye maçını Pawel Raczkowski yönetecek

Soçi kentindeki Fişt Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Raczkowski’nin yardımcılığını Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka yaparken, Marcin Boniek dördüncü hakem olacak. Karşılaşmada Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

İrfan Can Kahveci Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku