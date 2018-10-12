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Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor
Milli Takımlar

Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor

Türkiye Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Rusya ile mücadele edecek. İlk maçta sahadan yenilgi ile ayrılan A Milli Takım bu kez 3 puan istiyor. Peki, Türkiye Rusya Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ekim 2018 16:03

Hazırlık maçında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kalan Türkiye Milli Takımı’nda gözler Uluslar Ligi’ne çevrildi. Rusya ve İsveç ile birlikte UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda yer alan Türkiye, 3. maçında tekrar Rusya ile karşılaşacak. Grupta 1 yenilgi, 1 galibiyeti olan Türkiye ilk maçta 2-1 yenildiği Rusya karşısında bu kez kazanmak istiyor. Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RUSYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi maçı için karşı karşıya gelecek Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek olan A Milli Takım’ın mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 16:03 | 12 Ekim 2018
Hangi kanalda ne zaman Rusya Türkiye saat kaçta Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta