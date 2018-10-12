Paul Pogba çılgına döndü! Hazırlık maçının son dakikalarında yaşanan pozisyon…

SKOR DIŞ HABERLER Fransa’nın İzlanda ile oynadığı hazırlık maçı 2-2 sona erdi. Fransa’nın oldukça zor anlar yaşadığı ve son 4 dakikaya 2-0 geride girdiği maçın son dakikalarında gelen iki gol, maçın berabere bitmesini sağladı. Son dünya şampiyonu Fransa’nın performansı hayal kırıklığı yaratırken, karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon, Manchester United’da forma giyen Paul Pogba’yı adeta çılgına çevirdi. Takım arkadaşı Kylie Mbappe’ye yapılan bir faul, Paul Pogba’nın yedek kulübesinden saha içine dalmasına neden oldu. Paul Pogba, 2016 yılında Juventus’tan 105 milyon Euro’ya transfer olduğu Manchester United’da son zamanlarda mutsuz olduğu şeklindeki haberlerle gündeme gelmişti.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 67. dakikada yerini Tanguy Ndombele’y bırakan Paul Pogba, yedek kulübesinde maçın geri kalanını takip etmeye başladı. 90. dakikada gelişen Fransa atağında Kylie Mbappe, hızını da kullanarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. Runar Mar Sigurjonsson’dan da sıyrılmaya çalışan Kylie Mbappe, rakibinin darbesi ile yerde kaldı. İnanılmaz bir hızda koştuğu için yerde taklalar atmaya başlayan Kylie Mbappe, Fransa yedek kulübesini korkuttu.
Fransa yedek kulübesinin hemen önünde gerçekleşen olayda Paul Pogba, sinirlerine hakim olamadı. Bir anda sahaya dalan Paul Pogba, Kylie Mbappe’ye faul yapan Runar Mar Sigurjonsson’un üzerine yürüdü. Ortalık bir anda karışırken, Fransa yedek kulübesi ve yardımcı hakemler, Paul Pogba’yı güçlükle sakinleştirebildi. Son dönemde Manchester United menajeri Jose Mourinho ile anlaşamadığı yönünde haberler çıkan Paul Pogba’nın bu tutumu, takımında mutsuz olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.
Pozisyonun ardından Kylie Mbappe’ye faul yapan Runar Mar Sigurjonsson sarı kart gördü.