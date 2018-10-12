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MAÇ SONUCU | Güney Kore 2-1 Uruguay | Muslera penaltıyı kurtardı ama…
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU | Güney Kore 2-1 Uruguay | Muslera penaltıyı kurtardı ama…

Güney Kore ile özel maçta karşılaşan Uruguay, rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'da forma giyen kaleci Fernando Muslera, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Fernando Muslera, Güney Kore'nın penaltı vuruşunda gole izin vermezken, dönen topun ağlara gitmesine engel olamadı.

12 Ekim 2018 20:16

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın da forma giydiği Uruguay, özel maçta Güney Kore’nin konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Seul Dünya Kupası Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera mücadelenin tamamında görev alırken, 65’inci dakika hakem Alireza Faghani tarafında sarı kartla cezalandırıldı. Fernando Muslera, verilen penaltı kararına itirazı nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Heung-Min Son’un penaltı vuruşunu kurtaran Fernando Muslera, dönen topta Jung Woo-Young’un golüne engel olamadı.

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Karşılaşmada Uruguay’ın tek golünü 72’nci dakikada Vecino atarken, Güney Kore’nin gollerini ise 66’ncı ve 79’uncu dakikalarda Jung Woo-Young kaydetti.

Son güncelleme 20:16 | 12 Ekim 2018
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