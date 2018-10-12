MAÇ SONUCU | Fransa 2-2 İzlanda | Son dünya şampiyonu beraberliği zor kurtardı

Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, Guingamp kentindeki Roudourou Stadı’nda oynanan maçta İzlanda ile karşılaştı.
Maçın 30. dakikasında Birkir Bjarnason’un golüyle öne geçen konuk ekip, 58. dakikada Kari Arnason ile durumu 2-0 yaptı. 86. dakikada Holmar Eyjolfsson’un kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Fransa, Kylian Mbappe’nin 90. dakikada penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.