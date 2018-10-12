MAÇ SONUCU | Fransa 2-2 İzlanda | Son dünya şampiyonu beraberliği zor kurtardı

Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, Guingamp kentindeki Roudourou Stadı’nda oynanan maçta İzlanda ile karşılaştı.

MAÇ SONUCU | Arjantin 4-0 Irak | Geceye damga vuran kare! Yok böyle yedek kulübesi... Arjantin, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti. Arjantin yedek kulübesinin fotoğrafı geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Maçın 30. dakikasında Birkir Bjarnason’un golüyle öne geçen konuk ekip, 58. dakikada Kari Arnason ile durumu 2-0 yaptı. 86. dakikada Holmar Eyjolfsson’un kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Fransa, Kylian Mbappe’nin 90. dakikada penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.