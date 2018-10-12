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MAÇ SONUCU | Fransa 2-2 İzlanda | Son dünya şampiyonu beraberliği zor kurtardı
Dünyadan Futbol

MAÇ SONUCU | Fransa 2-2 İzlanda | Son dünya şampiyonu beraberliği zor kurtardı

Hazırlık maçında İzlanda ile karşılaşan Fransa, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada beraberliği son dört dakikada bulduğu gollerle kurtardı.

12 Ekim 2018 00:37

Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa, Guingamp kentindeki Roudourou Stadı’nda oynanan maçta İzlanda ile karşılaştı.

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Maçın 30. dakikasında Birkir Bjarnason’un golüyle öne geçen konuk ekip, 58. dakikada Kari Arnason ile durumu 2-0 yaptı. 86. dakikada Holmar Eyjolfsson’un kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Fransa, Kylian Mbappe’nin 90. dakikada penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Son güncelleme 00:37 | 12 Ekim 2018
fransa izlanda

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