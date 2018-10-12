MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Herbalife Gran Canaria 97-72 | Avrupa Ligi | Vesely yıldızlaştı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria’yı 97-72 yendi. Fenerbahçe’nin Çek yıldızı Jan Vesely, maçı 19 sayı,11 riabund ile tamamlayarak galibiyette büyük pay sahini oldu.

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu ve Melli’nin pota altından ürettiği sayılarla 5. dakikayı 10-2 üstün geçti. Farkı 6. dakikada farkı çift hanelere (13-2) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic’in sayılarıyla ilk çeyreği 22-10 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely’nin arka arkaya bulduğu sayılarla 11. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 28-14. Çabuk toparlanan Herbalife Gran Canaria, Evans’ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 30-22. Kalinic ve Sloukas’ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla hücumda ritmini bulan sarı-lacivertli ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Herbalife Gran Canaria, Pasecniks’in pota altından kaydettiği sayılarla 6-0’lık seri yakaladı 22. dakikada farkı yeniden tek haneleri indirdi: 50-41. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Datome’nin iç ve dış atışlardan ürettiği basketlerle 24. dakikada farkı 16 sayıya (59-43) taşıdı. Sinan Güler’in sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-58 önde girdi. Son çeyreğe Ennis ve Lauvergne’nin boyalı alandan Guduric’in dış atıştan kaydettiği sayılarla 7-0’lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 82-58. Çeyreğin kalan bölümünde rahat bir oyun sergilen Fenerbahçe, sahadan 97-72 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz)

Fenerbahçe: Sloukas 8, Guduric 8, Datome 12, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 2, Ennis 5, Kalinic 16, Vesely 19, Sinan Güler 7, Lauvergne 12

Herbalife Gran Canaria: Hannah 7, Strawberry 8, Rabaseda 3, Baez 2, Pasecniks 12, Oliver 7, Balvin 4, Pauli 7, Evans 13, Fischer, Tillie 9, Eriksson

1. Periyot: 22-10

Devre: 47-35

3. Periyot: 75-58

Beş faulle oyundan çıkan: 38.46 Melli (Fenerbahçe)