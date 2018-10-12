Khabib vs Conor… Olay maç hakkında yeni olay görüntüler ortaya çıktı!

SKOR DIŞ HABERLER / Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor McGregor arasındaki UFC hafif siklet unvan maçının ardından çıkan arbede ile ilgili şok edici yeni görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde Nurmagomedov’un ekibinden bir yöneticinin kavgayı başlatan hareketi yaptığı görüldü. McGregor’ın yerde kaldığı andan birkaç saniye sonra mavi bir takım elbise giyen Rizvan Magomedov’un hareketi bir taraftarın kamerasına takıldı.

Görüntülerde Magomedov’un, McGregor’un antrenörü Dillon Danis’in sırtına sertçe dokunduğu yer aldı. İkilinin girdiği itiş kakışmayı fark eden Nurmagomedov da ringden dışarı atlayarak uçan tekme ile Danis’e saldırdı.

Danis’in maç öncesi Nurmagomedov’a müslümanlığı üzerinden küfür ettiği iddia edilmişti.

Magomedov’un Nurmagomedov’un bağlı olduğu MMA ajansının sahibi olduğu öğrenildi.

Olaylı maçta Khabib kemerini korudu! İlgili Haberi Oku