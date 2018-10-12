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Khabib vs Conor… Olay maç hakkında yeni olay görüntüler ortaya çıktı!
Diğer Sporlar

Khabib vs Conor… Olay maç hakkında yeni olay görüntüler ortaya çıktı!

Nurmagomedov ile McGregor arasındaki karşılaşmanın sonunda büyük bir kavga çıkmıştı. Kavgayı ateşleyen hareketi ise bir taraftar kamerası görüntüledi

12 Ekim 2018 13:38

SKOR DIŞ HABERLER / Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov ile İrlandalı Conor McGregor arasındaki UFC hafif siklet unvan maçının ardından çıkan arbede ile ilgili şok edici yeni görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde Nurmagomedov’un ekibinden bir yöneticinin kavgayı başlatan hareketi yaptığı görüldü. McGregor’ın yerde kaldığı andan birkaç saniye sonra mavi bir takım elbise giyen Rizvan Magomedov’un hareketi bir taraftarın kamerasına takıldı.

Görüntülerde Magomedov’un, McGregor’un antrenörü Dillon Danis’in sırtına sertçe dokunduğu yer aldı. İkilinin girdiği itiş kakışmayı fark eden Nurmagomedov da ringden dışarı atlayarak uçan tekme ile Danis’e saldırdı.

Danis’in maç öncesi Nurmagomedov’a müslümanlığı üzerinden küfür ettiği iddia edilmişti.

Magomedov’un Nurmagomedov’un bağlı olduğu MMA ajansının sahibi olduğu öğrenildi.

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Son güncelleme 13:45 | 12 Ekim 2018
Conor McGregor Khabib Nurmagomedov

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