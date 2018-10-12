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İtalyanlar açıkladı! Cengiz Ünder…
İtalya Serie A

İtalyanlar açıkladı! Cengiz Ünder…

Roma’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu Cengiz Ünder, kariyerinin en büyük seviyesine ulaşma üzere.

12 Ekim 2018 08:17

La Gazzetta dello Sport, geçen sezon Roma formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncuyu isteyen ve 50 milyon Euro’yu gözden çıkaran takımı sayfalarına taşıdı

İtalyan medyası, Cengiz Ünder’i yakın takibe alan Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini “Dikkat et Roma. Cengiz’i tek beğenen Bayern Münih değil” manşetiyle duyurdu.

Gazete, Bayern Münih’in 50 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazarken Roma’nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini belirtti.

Öte yandan ​Premier Lig’den Arsenal ve Tottenham’ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade edildi. Roma’da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti.

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Son güncelleme 08:19 | 12 Ekim 2018
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