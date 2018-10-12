İrfan Can Kahveci Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre; Rize’deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Ay-yıldızlı takımda İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı. Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can’ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü. A Milli Takım, akşam saatlerinde Trabzon’dan Rusya’nın Soçi kentine gidecek. Rusya- Türkiye maçı Soçi’deki Fisht Olimpiyat Stadı’nda pazar günü saat 19.00’da başlayacak.