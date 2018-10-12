İlk 8 hafta sonunda Galatasaray yerli Fenerbahçe yabacılar ile güldü!

Spor Toto Süper Lig´de 8 hafta geride kaldı. Galatasaray´ın liderliğinde geçilen ligde şu ana kadar 192 gol atıldı. Bu gollerde ise yabancı oyuncuların ağırlığı dikkat çekti. 133 golü yabancı oyuncular kaydederken, 56 gol ise yerli oyunculardan geldi. Geride kalan 3 golde ise oyuncular kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

EN GOLCÜLER KASIMPAŞA VE TRABZONSPOR

Ligin en fazla gol sevinci yaşayan ekipleri ise 17 golle Kasımpaşa ve Trabzonspor olurken, en az gol atan takımı ise 5 golle Bursaspor oldu. Kalesinde en az gol gören takım ise 4 golle Medipol Başakşehir, en fazla gol gören takım da 15 golle Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor olarak dikkat çekti. Kasımpaşa 5, Trabzonspor ise 8 oyuncusundan gol katkısı aldı.

EN GOLCÜ YERLİLER GALATASARAY’DA

9 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Galatasaray ise bu alanda en fazla gol kaydeden oyuncusu bulunan ekip oldu. Sarı kırmızılılar geride kalan haftalarda 16 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin de 8´ini yerli oyuncular kaydetti. Böylelikle Galatasaray, ligde en fazla yerli oyuncularından gol bulan ekip konumunda da yer aldı.

FENERBAHÇE’NİN GOLLERİ YABANCILARDAN

Ligde geride kalan 8 haftada tüm gollerini yabancı oyuncuları kaydeden tek takım ise Fenerbahçe oldu. Sezona dilediği gibi başlayamayan sarı lacivertlilerde atılan 6 golün tamamı yabancılardan geldi. Fenerbahçe´de bu süreçte Ayew (2), Eljif Elmas (1), Slimani (1) ve takımdan ayrılan Giuliano (1) ile Josef de Souza (1) gol sevinci yaşadı.

KRALLIKTA MBAYE ZİRVEDE

En fazla yabancı oyuncusu gol atan takım ise Kasımpaşa. İstanbul ekibinin 17 golünün 16´sını yabancı oyuncular kaydetti. Kasımpaşa´da forma giyen Diagne Mbaye ise attığı 8 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Mbaye´yi ise 5´er golle Trabzonspor´dan Hugo Rodallega, Atiker Konyaspor´dan Mustapha Yatabare ve Göztepe´den Yasin Öztekin takip ediyor.

EVİNDE EN BAŞARILI TAKIM GALATASARAY

Ligde iç saha performansları baz alındığında ise en başarılı takım Galatasaray. Ligin de aynı zamanda lideri olan sarı kırmızılılar sahasındaki 4 maçı da kazanmasını bildi. Diğer 17 takım ise sahasında oynadığı maçlarda en az 1 maçta olmak üzere puanlar kaybetti. Galatasaray ayrıca evinde 12 gol atarken bu alanda Trabzonspor ile birlikte iç sahada en çok gol atan takım oldu. Yediği 1 golle de Bursaspor ile sahasında en az gol gören takım gören takım konumunda. Evinde en başarısız takım ise 3 puan ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

DEPLASMANDA EN BAŞARILI TAKIM ATİKER KONYASPOR

Deplasman performansları baz alındığında ise en başarılı takım olarak Atiker Konyaspor dikkat çekti. Yeşil beyazlılar dış sahada 7 puanla en fazla puan toplayan ekip oldu. Dış sahada en başarısız takım ise Akhisarspor. Akigolar, ligde bu sezon çıktığı 4 dış saha maçında da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Bu Akhisarspor´un en kötü deplasman başlangıçlarından biri oldu.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY’DAN

Ligde geride kalan 8 haftadaki en gollü maç ise Evkur Yeni Malatyaspor – Demir Grup Sivasspor mücadelesi oldu. 8´inci haftada oynanan mücadele 4-4´lük eşitlik ile sona ererken maçta toplamda 8 gol görüldü. Şu ana dek en farklı galibiyete ise Galatasaray imza attı. Sarı kırmızılıar, 3´üncü hafta sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor´u 6-0 yendi. Ligde şu ana dek oynanan 72 maçın yalnızca 5´inde gol sesi çıkmadı. Ligin ilk haftasında ise 29 gol görülürken böylelikle ilk hafta şu ana kadar en fazla golün kaydedildiği hafta oldu.