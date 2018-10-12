Hırvatistan İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslar Ligi’nde dev maç…

UEFA Avrupa Uluslar Ligi’nde heyecanlı maç ile futbol şöleni yaşanacak. En son Dünya Kupası’nda yarı finalde karşılaşan Hırvatistan İngiltere karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası’nın ardından milli takıma veda eden Mandzukic dışında Lovren, Strinic ve Subasic’in yer almayacağı Hırvatistan’ın son yıllarda yeniden yükselişe geçmeyi başaran ingiltere karşısında neler yapacağı merak ediliyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler ise Hırvatistan İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta aramaları yapıyor. İşte, Hırvatistan İngiltere karşılaşmasının detaylar…

HIRVATİSTAN İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA’nın milli takımlar düzeyinde olan yeni organizasyonu Uluslar Ligi’nde heyecan bu gece oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Mücadeleler TSİ 21:45’te başlayacak. Türkiye’de yayıncısı bulunmayan karşılaşma Azeri CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.