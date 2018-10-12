Galatasaray, CAS’a neden başvuruyor? Galatasaray men cezası alacak mı?

Galatasaray son yıllarda yaşadığı mali sorunların ardından FFP kurulu ile anlaşılmış olmasına rağmen UEFA’nın yeniden inceleme kararı vermesi üzerine Mustafa Cengiz açıklamalarında CAS’a gideceğini açıklamıştı. İşte, Galatasaray ile UEFA arasında yaşanan süreç…

GALATASARAY CAS’A NEDEN BAŞVURUYOR?

UEFA ile yapılan anlaşmayı, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Başkanı Jose Rodrigues, araştırma komisyonuna gönderme kararı vermişti. Aslan da karşı hamle olarak CAS’a başvurup Rodrigues’i şikayet etme kararı aldı. Yapılacak başvuru sonrasında çıkacak kararda Galatasaray’ın haklı olması halinde daha önce yapılan 4 yıllık anlaşma aynı şartlarla devam edecek.

Yapılan başvuru sonrasında CAS’ın, sarı-kırmızılıları haksız bulması durumunda ise tüm planlar değişecek ve UEFA ile görüşmeler yeniden başlayacak.

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Uzun yıllardır gelen birikimli sonuçların bir anda çözülemeyeceğini söyleyen Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

“Disiplin Komitesi bizi inceledi ve 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptı. Bu dört yıllık anlaşmaya uymaya başladık. Gördüğüm kadarıyla Hakimler Kurulu'nun bir itirazı var. İtiraz anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi şeklinde… Bizim de bu itiraza itirazımız var. Çünkü biz bir sözleşme imzaladık. Eğer gelecek üç sene Avrupa'ya gitmemiz engellenirse bu Galatasaray ve Türk futbolu için kötü olur. Maddi olarak toparlanmamız imkansız hale gelir. Pazartesi günü CAS'a başvuracağız. CAS'a gitme nedenimiz bu yeniden gözden geçirmeye gerek olmadığını anlatmak. Hakimler Kurulu yeniden incelemeye sebep olarak geçmiş yıllardaki 147 milyon Euro'luk zararın göz ardı edilmesini gösteriyor. Biz de gözardı edilmediğini ve geçmişte FFP'ya uyamadığımızı ancak giderek düzelmeye geçtiğimizi açıkladık. Son üç ayda yaklaşık 15 milyon Euro bir zarar var. Biz masal okumuyoruz. Gerçeklere göre hareket ediyoruz. Bu gerçekler ışığında yeniden gözden geçirmeye gerek kalmadığını söyledik. Biraz da zaman kazanmak için bilinçli olarak CAS'a başvuruyoruz. Hakimler Kurulu bize men cezası da verebilirdi. Yedi sekiz cezanın içinden yeniden gözden geçirme kararı çıktı. Bizi bu bile rahatsız etti.”

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Mustafa Cengiz “Galatasaray'ın ceza alıp almayacağı şeklinde bir konuşma geçmedi aramızda… Galatasaray özelinden konuşmadık. Ceferin tarafsız bir başkan… O nedenle daha çok futbol sohbeti yaptık. EURO 2024 hakkında konuştuk. Ceferin de 2024'ün Türkiye'ye verilmemesi nedeniyle üzgün. Duygularını açık bir şekilde ifade etti” dedi.

Son olarak taraftara seslenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Taraftar endişe etmesin. Bu bir satranç maçı gibi… Doğru hamleleri yaptığımıza inanıyoruz. Asla çoban matına gelmeyiz” ifadelerini kullandı.