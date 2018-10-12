Fenerbahçe Gran Canaria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe EuroLeague ilk maçına çıkıyor

THY Euroleague 2018-2019 sezonu bu hafta başlıyor. Turnuvanın en büyük favorileri arasında yer alan Fenerbahçe ise ilk maçına bu akşam İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria karşısında çıkıyor. Son 3 sezonda 2 kez final oynayan ve 1 kez kupayı müzesine götüren Fenerbahçe’de hedef yine şampiyonluk kazanmak. Basket severler tarafından da heyecanla beklenen Fenerbahçe Gran Canaria canlı yayın ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Canaria maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE CANARİA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Ekim Cuma günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve beIN Sports Haber (Şifresiz) canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe, bu sezon iki resmi maça çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes'e 62-65 mağlup olan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında ise Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 geçmeyi bildi. Beşiktaş mücadelesinde Kostas Sloukas 16 sayı, 4 asist ve 3 ribaund, Nicolo Melli 14 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist, Sinan Güler de 14 sayı üretti.