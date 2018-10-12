Dünyada ilk kez dördüncü göz gerçeği anlatıldı

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) tarafından yapılan 4. göz açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Orijinal Yoga Sistemi'nde hareketleri özellikle spor formatında yapıyoruz, vücudun her kasını çalıştırıyoruz ve vücut tamamen fit hale geliyor. Senelerdir devam eden çalışmalarımız sonucunda yoganın bir spor olduğunu artık kanıtladık. Türkiye'de de Spor Bakanlığı yogayı spor olarak kabul etti. Bir sonraki basamak olarak artık yogayı olimpiyatlara taşımaya çalışıyoruz. Bu yıl çok büyük gelişmeler oldu, Uluslararası Olimpik Komite bizi İsviçre'ye davet etti. Lozan'da büyük bir toplantı oldu. Türkiye'de temellendirdiğimiz Uluslararası Yoga Federasyonu'nu (UYF) dünyada yoga konusunda tek Federasyon, yetkili olarak kabul ettiler. UYF'yi Avrupa'da, Amerika'da da kurabilirdik, teklifler de vardı ama biz Tükiye kazansın istedik. Gerçekten de Türkiye kazandı çünkü artık Türkiye-İstanbul yoga sporunun merkezi oldu. Dünyanın dört tarafından insanlar yarışmalar için buraya geliyor.

Ağustos ayında Uluslararası Yoga Koreografi şampiyonası oldu. Bizim sporcular, Merve Tanrıverdi de dünya şampiyon oldu. Sloganımız ‘O'dan 100'e Yoga’. Her formatta, yaşta insan için yoga sporu çalışmaları var. Daha ileri aşamalarda Çakra (enerji merkezi) teknikleri de uyguluyoruz. Onları aktifleştiriyoruz, tıkanmaları arındırıyoruz ve vücudu enerjiyle besleyerek organların sağlıklı olmasına destek oluyoruz. Üçüncü göz olarak bilinen Alın Çakra'sı, durugörü gözüdür, bu gözle telepatik bağlantıya girebilirsiniz. Alın Çakra'sının merkezi kafanın içindedir, iki yönde girdap şeklinde enerji dışarı akar. O yüzden bir girdabı öne kaşların arasına, bir girdabı tam simetrik olarak kafanın arkasına çıkar. Öndeki 3. Göz, arkadaki 4. Göz adlandırılıyor.

4. göz kafanın arkasındadır, belirli tekniklerle bu Çakra (enerji merkezi) aktive oluyor. Bu, gerçekleştirme enerjisidir. İsteklerinizi, hayallerinizi gerçekleştirme gücü, Alın Çakra'sının arka girdabı ile ilgilidir. 4. Göz buna denir. Aktive olunca hayallerinizi, isteklerinizi daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. İnsan vücudunda bir gerçekleştirme gücü vardır. O gücü belirli tekniklerle harekete geçiriyoruz.

Eğer dileklerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ilgili teknikleri her gün uygulayın ve uygularken de hem 4. Göz'e, kafanın arkasına hem de nefese odaklanın. Böylece gerçekleştirme gücünüzü ortaya çıkarabilirsiniz. Ayrıca Çakralar her zaman açıktır, kapalı olması söz konusu değil çünkü bu ölüm demektir. O yüzden Çakraları açma değil, aktifleştirme söz konusudur. Çakralarınızı açıyoruz diyenlere inanmayın.”