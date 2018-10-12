Dirar’dan Ali Koç’a göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan 3 oyuncudan biri olan Nabil Dirar, Başkan Ali Koç’un ‘ciddiyetsiz ve vurdumduymazlar’ açıklamasından sonra instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Fotoğrafının altına ‘Kimse gülüşümüzü alamaz. çok şükür’ yazan Faslı oyuncuya sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

ALİ KOÇ DİRAR İÇİN NE DEMİŞTİ?

Bahsi geçen oyuncuların takım oyunundan uzak bir görüntü sergilediğini belirten Ali Koç Fenerbahçe TV’de , “Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı. Genellemek gerekirse onlarda disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar var. Sonuçlar iyi gitmediği için istemediğim derecede soyunma odasındayım ve bazı şeyleri gözlemliyorum. En mutsuz günlerimizde bile bu 2 oyuncu şen şakrak. En azından benim arzuladığım, aşılamak istediğim, talep ettiğim bir ruhu yansıtmayan bir davranış içindeler.” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe`de 2. dalga! Konu adliyeye taşınıyor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevinden alınan yardımcılar ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili anlattıkları Türkiye gündemine oturmuştu. Uzun süre konuşulan olayda yeni gelişmeler yaşanabilir. Sarı lacivertliler karşı cepheden gelecek bir yalanlamaya karşı adliyeye suç duyurusunda bulunacak. İlgili Haberi Oku