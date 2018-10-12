CANLI YAYIN: Hırvatistan İngiltere maçı canlı izle! Yıldızlar karşı karşıya…

Uefa Uluslar Ligi'nde A Ligi Grup 4 Hırvatistan İngiltere mücadelesine sahne olacak. Uefa Uluslar Ligi 3.maçlarda sonucu en çok merak edilen maçların başında gelen Hırvatistan İngiltere futbol severlere seyir zevki yaşatması bekleniyor. Mandzukic dışında Lovren, Strinic ve Subasic yıldızlarına veda ederek takımda gençleşmeye giden Hırvatistan İngiltere karşısında neler yapacak merak ediliyor. Hırvatistan İngiltere maçı canlı yayını aşağıda yer alıyor.

HIRVATİSTAN İNGİLTERE CANLI İZLE

HIRVATİSTAN İNGİLTERE İLK 11

HIRVATİSTAN: Livakovic, Jedvaj, Vida, Lovren, Pivaric, Kovacic, Rakitic, Modric, Perisic, Rebic, Kramaric

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Dier, Henderson, Barkley, Sterling, Rashford, Kane

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi'nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek.

A, B, C, D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi'nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3'er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020'ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek