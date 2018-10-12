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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Gran Canaria maçı canlı izle! Fenerbahçe Euroleague basket maçı…
Euroleague

CANLI YAYIN: Fenerbahçe Gran Canaria maçı canlı izle! Fenerbahçe Euroleague basket maçı…

Fenerbahçe Canaria canlı izle! EuroLeague'in en büyük favorileri arasında yer alan temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında İspanya temsilcisi Gran Canaria karşısına çıkıyor. Kaliteli isimlerle kurulu olan kadrosunu korumayı başaran Fenerbahçe Euroleague maçında galibiyetle ayrılmak istiyor. Şifresiz olarak Bein Sports Haber kanalında yayınlanacak karşılaşma için haberimizin içerisinde "Fenerbahçe Gran Canaria canlı yayın" bağlantısı bulunuyor.

12 Ekim 2018 19:53

Fenerbahçe için Euroleague 2018-2019 sezonu bugün Gran Canaria karşısında çıkacağı ilk maç ile başlıyor. Turnuvaya şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe ilk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Fenerbahçe Gran Canaria maçı şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Canaria maçı bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE CANARİA ŞİFRESİZ CANLI İZLE

FENERBAHÇE CANARİA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Ekim Cuma günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve beIN Sports Haber (Şifresiz) canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 20:17 | 12 Ekim 2018
euroleague Fenerbahçe Gran Canaria

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