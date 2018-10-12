Arda Turan’dan flaş açıklama: Kulübümden ve başkanımdan da…

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kiraladığı ancak son dönemde performansından çok özel hayatı ile konuşulan Arda Turan, yine futbol dışı bir olayla gündemde… Şarkıcı Berkay ve eşi ile yaşadığı tartışma sonrası gündeme oturan Arda Turan, yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Dün ifade veren Arda Turan’ın Instagram hesabından açıklamalarındaki bir cümle, Medipol Başakşehir’den ayrılma kararı olarak yorumlandı.

Arda Turan hastanede yaşananları anlattı... İşte ilk görüntüleri... Arda Turan ile Berkay arasında gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavgada Arda Turan'ın elindeki silahın ateş aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili savcılık, Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ve Murat Dalkılıç'ın ifadelerinin alınmasına karar verirken, Arda Turan için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye alındı. Arda Turan, ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı. Arda Turan ifadesinde hastanede yaşananları da anlattı. İlgili Haberi Oku

Arda Turan’ın açıklamasında yer alan “Yarın bir açıklama daha yapıp; kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim.

İşte Arda Turan’ın Instragram hesabından yaptığı paylaşım:

Bu gönderiyi Instagram’da gör Kamuoyuna saygılarımla… Arda Turan (@ardaturan)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eki, 2018, 8:53öö PDT )

NE OLMUŞTU?

Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında Emirgan'daki özel bir mekanda yaşanan kavga sonrasında Beşiktaş'taki bir hastaneye taşmıştı. İddialara göre, kavgada burnu kırılan Şarkıcı Berkay’ın hastaneye gitmesinin ardından Arda Turan ve arkadaşları hastaneye gelmiş ve burada kısa süreli bir tartışma yaşanmıştı.

Murat Dalkılıç’ın da dahil olduğu öğrenilen kavgada tartışma alevlenince Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldığı iddia edilmişti. Silahın ateş alması sonucu kimse yaralanmazken, hastanede kısa süreli panik yaşanmıştı.