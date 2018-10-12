Arda Turan ne yaptı? Arda Turan Berkay kavgasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri…

Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın üzerinden günler geçmesine rağmen yankısı, son dakika gelişmelerin yaşanması devam ediyor. Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiası ile başlayan kavga, hastanede silahlı yüzleşmeye kadar uzadı. Peki, Arda ile Berkay arasında neler yaşandı, kavga nasıl başladı. İşte Arda Turan’ı ülke gündemine taşıyan olayda yaşanan tüm gelişmeler…

KAVGA NEDENİNİ TACİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kavga Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” demesi nedeniyle çıkarken Turan'ın daha sonra hastaneye giderek Berkay'dan özür dilediği öğrenildi.

Arda Turan ve Berkay Şahin arasında Emirgan’daki bir mekanda yaşanan tartışma sırasında, Turan’ın kafa attığı Berkay Şahin’in burnu kırıldı. Ünlü şarkıcı ve eşi Özlem Şahin özel bir hastaneye gitti. Saatler 05.30’u gösterdiğinde Arda Turan da onların bulunduğu hastaneye giriş yaptı. İddiaya göre ikili arasında tartışma sürerken hastaneye Murat Dalkılıç da geldi.

Güvenlik görevlileri, hastaneye gelen kişilerin alkollü olduklarını, ayrıca ünlü futbolcunun belindeki kabarıklığı fark etti ancak Arda Turan onlara hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Tartışma sırasında silah ateş aldı. Mermi fotokopi makinesinden sekip yere isabet etti. Bunun üzerine Arda Turan hastaneden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arda Turan, “İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus' konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Arda Turan hastanede yaşananları anlattı... İşte ilk görüntüleri... Arda Turan ile Berkay arasında gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavgada Arda Turan'ın elindeki silahın ateş aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili savcılık, Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ve Murat Dalkılıç'ın ifadelerinin alınmasına karar verirken, Arda Turan için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye alındı. Arda Turan, ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı. Arda Turan ifadesinde hastanede yaşananları da anlattı. İlgili Haberi Oku

ARDA TURAN EMNİYETTE İFADE VERDİ

Arda Turan savcının talimatı sonrası Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye çağrıldı. Akşam saatlerinde özel aracıyla Beşiktaş Polis Merkezi'ne gelen Arda Turan yaklaşık iki buçuk saat ifade verdi. Arda Turan işlemlerinin ardından yine kendi kullandığı özel aracıyla polis merkezinden ayrıldı. Arda'ya avukatı da refakat etti. Arda Turan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

KAVGAYI DOĞRULADI

Arda Turan'ın kavga olayını doğruladığı ancak kavganın nedeninin iddia edildiği gibi olmadığını söylediği öğrenildi. Hastanede yaşanan kavga olayına da ifadesinde anlatan Arda Turan “Arkadaşlarımla eğlenmeye gittim. Bu arada Berkay ensemden tuttu. Aramızda tartışma başlayınca ben de ona vurdum. Ben Berkay'ın eşini taciz etmedim. Silahla hastaneye gittim. Berkay'a yönelik istersen al bana sık dedim. Daha sonra silaha kazayla ateş aldı” dedi.

Arda Turan`dan flaş açıklama: Kulübümden ve başkanımdan da... Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga nedeniyle gündeme oturan Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Arda Turan'ın açıklamalarından bir kısım, Medipol Başakşehir'den ayrılma kararı aldığı şeklinde algılandı. İlgili Haberi Oku

ARDA TURAN’DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı ancak son dönemde performansından çok özel hayatı ile konuşulan Arda Turan, yine futbol dışı bir olayla gündemde… Şarkıcı Berkay ve eşi ile yaşadığı tartışma sonrası gündeme oturan Arda Turan, yaşananlar ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Dün ifade veren Arda Turan'ın Instagram hesabından açıklamalarındaki bir cümle, Medipol Başakşehir'den ayrılma kararı olarak yorumlandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Kamuoyuna saygılarımla… Arda Turan (@ardaturan)’in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eki, 2018, 8:53öö PDT )

“Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor ama bu defa her zamankinden farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; yalan. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum.” Geçmişte yaşanan bazı şeylerden dolayı Berkay Şahin’e normalden daha sert bir tepki verdiğini belirten Arda, “Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. ‘Başka birisi olsa öyle sert bir tepki verir miydin?’ derseniz hayır vermezdim ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben, profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim.” ifadelerini kullandı.

ARDA BERKAY KAVGASI AVRUPA BASININDA

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Football Espana ve El Mundo Deportivo da Arda Turan'ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavgaya yer ayırırken, Romanya, Fransa ve Ukrayna basınında da geniş yer buldu.

Özelllikle Romanya basını, bir dönem Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın uzun süredir cezalı olduğu için forma giyemediği dönemde yaşamış olduğu bu olayı, Arda Turan'ın düşüşü olarak okuyucularına sundu.

Arda Turan ise bu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün gazetelerde çıkan haberler ilgili kısa bir açıklama yapmak isterim. İzin günümde arkadaşımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.