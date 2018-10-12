Ahmet Çakar’ın Arda-Berkay yorumu sosyal medyayı salladı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Arda Turan ise Berkay kavgası sonrası attığı tweetlerle sosyal medyada olay oldu.

“DELİKANLILIĞIN KİTABINDA EVLİ KADINLARA SARKMAK DA VARMIŞ”

Çakar, Arda Turan için sosyal medya hesabından “Allah cezanı versin Arda,yine …. Hep adamlıktan söz ederdin , ben delikanlıyım derdin ya. Demek adamlık ve delikanlılığın kitabında evli kadınlara sarkmak da varmış…” yorumunu yazdı.

“SİZDEN UTANIYORUM”

Ahmet Çakar, Berkay için ise, “Eeee Berkay efendi. Etme bulma dünyası. Çalarsan komşunun kapısını ,birgün çalarlar kapını. İkiniz de aynısınız. Sıkıştınız mı utanmadan din ,Allah,vatan millet laflarına sığınırsınız Ama her türlü rezilliği yaparsınız Sizden utanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Arda Turan hastanede yaşananları anlattı... İşte ilk görüntüleri... Arda Turan ile Berkay arasında gece kulübünde başlayarak hastanede devam eden kavgada Arda Turan'ın elindeki silahın ateş aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili savcılık, Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ve Murat Dalkılıç'ın ifadelerinin alınmasına karar verirken, Arda Turan için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye alındı. Arda Turan, ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı. Arda Turan ifadesinde hastanede yaşananları da anlattı. İlgili Haberi Oku