SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Devlet önümüzdeki dönemde nasıl para harcayacak?
Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman saat kaçta?
Milli Takımlar

Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman saat kaçta?

Türkiye A Milli Futbol Takımı bu akşam Bosna Hersek ile mücadele edecek. Hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı son zamanlardaki yayın krizinin ardından merak konusu oluyor. Peki Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Milli maçın kanalı ve saati...

11 Ekim 2018 10:09

Türkiye 563. maçına çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağımız Rusya maçı öncesinde Türkiye Milli takımı Bosna Hersek karşısına çıkacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Lucescu açıklamalarda bulundu. Peki Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı öncesi bilinmesi gerekenler…

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bu akşam Rize’de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

“BOSNA TAKIMI 5-6 YILDIR BİRBİRLERİYLE OYNAYAN OYUNCULARDAN KURULU”

Bosna-Hersek takımındaki oyuncuların uzun süredir birbirleriyle oynadığını ifade eden Lucescu, şöyle devam etti: “Bakarsanız biz Bosna ile oynayacağız. 5-6 yıldır birbirleriyle oynayan, birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir ekip. Biz ise genç dediğimiz ekibi Mart ayından beri kurmaya başladık. Bu işin üç ayağı var. İlki birbirini anlayan, tamamlayan ve birbirleriyle oynamak isteyen bir grup. Sonra elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtabileceği oyun felsefesini ve sistemini bulmak. Üçüncü olarak da doğal olarak sonuç.”

“GENÇ OYUNCULARLA SONUÇ ALMAK TÜM ANTRENÖRLERİN HEDEFİDİR”

Genç oyuncuları takip etmeye devam ettiğini anlatan Lucescu, şunları söyledi: “Ben hala gençleri takip ediyorum. Daha başka gençler gelebilir mi ona uğraşıyorum. Çok yeni insanları almak istemiyorum çünkü tekrardan aynı oyun sitiline uydurmaya çalışacaksınız. Doğal olarak bize uyabilecek gençleri halen arıyorum. Bizim en baştaki hedeflerimizin başında oyuna tamamen hükmeden bir oyun sistemini rakiplere karşı sağlayabilecek bir ekip oluşturmak. Sonrasında artık değişik oyun sistemlerini sahaya yansıtma kısmana bakacağız. Biliyorsunuz çok genç bir ekibiz. Yarın belki başka genç oyuncular da oyuna girecek. Türkiye´nin geleceğinin oyuncuları olacak bu çocuklar. Bu genç oyuncularla sonuç almak bütün antrenörlerin hedefidir. 30-32 yaşındaki oyuncularla hedefe ulaşmak farklı, gençlerin hırsı, azmi çok daha farklıdır.”

Son güncelleme 10:09 | 11 Ekim 2018
bosna hersek Hangi kanalda milli maç ne zaman saat kaçta türkiye

İDDAA

Kosova
UEFA Uluslar Ligi D Ligi Grup 3 11.10.2018 - 21:45 Rotterdam Splatz
Malta