Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Milli maç ne zaman saat kaçta?

Türkiye 563. maçına çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağımız Rusya maçı öncesinde Türkiye Milli takımı Bosna Hersek karşısına çıkacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Lucescu açıklamalarda bulundu. Peki Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Bosna Hersek maçı öncesi bilinmesi gerekenler…

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bu akşam Rize’de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadele saat 20.30’da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

“BOSNA TAKIMI 5-6 YILDIR BİRBİRLERİYLE OYNAYAN OYUNCULARDAN KURULU”

Bosna-Hersek takımındaki oyuncuların uzun süredir birbirleriyle oynadığını ifade eden Lucescu, şöyle devam etti: “Bakarsanız biz Bosna ile oynayacağız. 5-6 yıldır birbirleriyle oynayan, birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir ekip. Biz ise genç dediğimiz ekibi Mart ayından beri kurmaya başladık. Bu işin üç ayağı var. İlki birbirini anlayan, tamamlayan ve birbirleriyle oynamak isteyen bir grup. Sonra elimizdeki genç oyuncuların anlayabileceği ve sahaya yansıtabileceği oyun felsefesini ve sistemini bulmak. Üçüncü olarak da doğal olarak sonuç.”

“GENÇ OYUNCULARLA SONUÇ ALMAK TÜM ANTRENÖRLERİN HEDEFİDİR”

Genç oyuncuları takip etmeye devam ettiğini anlatan Lucescu, şunları söyledi: “Ben hala gençleri takip ediyorum. Daha başka gençler gelebilir mi ona uğraşıyorum. Çok yeni insanları almak istemiyorum çünkü tekrardan aynı oyun sitiline uydurmaya çalışacaksınız. Doğal olarak bize uyabilecek gençleri halen arıyorum. Bizim en baştaki hedeflerimizin başında oyuna tamamen hükmeden bir oyun sistemini rakiplere karşı sağlayabilecek bir ekip oluşturmak. Sonrasında artık değişik oyun sistemlerini sahaya yansıtma kısmana bakacağız. Biliyorsunuz çok genç bir ekibiz. Yarın belki başka genç oyuncular da oyuna girecek. Türkiye´nin geleceğinin oyuncuları olacak bu çocuklar. Bu genç oyuncularla sonuç almak bütün antrenörlerin hedefidir. 30-32 yaşındaki oyuncularla hedefe ulaşmak farklı, gençlerin hırsı, azmi çok daha farklıdır.”