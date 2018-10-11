Türkiye Bosna Hersek maçı canlı izle! Türkiye Uluslar Ligi öncesinde moral arıyor

UEFA Uluslar Ligi B Ligi mücadelesi öncesinde Türkiye Bosna Hersek milli takımı ile Rize’de hazırlık bir maçı yapacak. İsveç karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Türkiye, Rusya karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor fakat öncesinde Bosna karşısında galibiyet ile ayrılarak moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Yayın krizinin yaşanmayacağı Türkiye Bosna Hersek maçı kanalı belli oldu. Türkiye Bosna maçını izlemek isteyen futbol severler için karşılaşmanın canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor. İşte, Türkiye Bosna maçı canlı yayını…

TÜRKİYE BOSNA HERSEK CANLI İZLE

TÜRKİYE BOSNA MAÇI İLK 11

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Şener, Kaan, Çağlar, Ömer Bayram, Okay, Mahmut, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Enes.

BOSNA: Sehic, Todorovic, Zukanovic, Vranjes, Nastic, Krunic, Cimirot, Zakaric, Pjanic, Visca, Dzeko.

Rize Yeni Şehir Stadyumu maça hazır. pic.twitter.com/PspkfdFzdL — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 11 Ekim 2018

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bu akşam Rize'de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.