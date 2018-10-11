Türkiye A Milli Futbol Direktörü Mircea Lucescu’dan iki yıldıza sitem

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Lucescu, karşılaşmada çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını anımsatarak, “Bunları değerlendiremedik. Sonuç farklı olabilirdi. Son dakikalarda rakibi baskı altına almıştık. Şimdi önümüzde Rusya maçı var. Oyuncularımın bu seviyede performans göstermelerinden çok memnunum” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Türkiye Bosna Hersek 0-0 | Rusya maçı öncesi umutlu prova Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan hazırlık karşılaşması berabere sona erdi. İlk yirmi dakikada Bosna Hersek'in, kalan bölümde ise Türkiye'nin net fırsatlar bulduğu mücadele, yüksek temposuna rağmen golsüz sona erdi. Türkiye, gol atamasa da girdiği net fırsatlarla Rusya maçı öncesi umut verdi. İlgili Haberi Oku

Rusya ile oynayacakları maç öncesi, Bosna Hersek ile oynadıkları maçın kendilerine çok önemli yardımı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gücümüzü bilerek gidiyoruz oraya. İlk maçta iyi oynadık. Oyununda hakimiydik. Ne Yazık ki gol atamadık. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu’nda artık gol atmalarını bekliyorum. Serdar Aziz’den gol atmasını beklemiyorum. O geride oynuyor. Önde kim oynarsa oynasın onlardan öldürücü vuruşları bekliyorum. Ceza sahasında daha bitirici olmalarını bekliyorum. Defans oyuncularından bunu bekleyemem. Cenk kendi ekibinde şimdilik az oynuyor. Mental olarak hazır olması lazım… Bugün kaçırdığı gol, normalde kaçırmadığı gollerden biriydi.”

Robert Prosinecki Rize`ya hayran kaldı Bosna Hersek Teknik Direktörü Robert Prosinecki, eksikleri gördüklerini ve bunları tamamlayacaklarını söyledi. Robert Prosinecki, Rize'de harika bir atmosferde futbol oynadıklarını da belirtti. İlgili Haberi Oku

“Kazanmak için gidiyoruz”

Rusya maçından önce Bosna Hersek ile çok önemli bir maç oynadıklarını belirten Mircea Lucescu, “Okay bugün çok iyiydi. Çağlar takımında süre alamıyor. Bu tip maçlar oyuncuların kendilerini göstermesi için iyi deneyimler. Biz Soçi’ye kazanmak için gidiyoruz. Ben ekibimden mutluyum. Her maçtan diğerine daha güvenli oynuyoruz. Avrupa’nın en genç ekiplerinden biriyiz ama her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım diyebilirim. Ertuğrul, Berkay ve Mert için bugün çok mutluyum. Bu isimlerle Türk Milli Takımı’nın geleceğini inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lucescu, Rusya maçı öncesi iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını belirtirken “Resmi bir maç oynayacağız 3 gün sonra… Maçın temposundan memnunum… Bosna Hersek’in avantajı 5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyor. Birlikte oynayan bir ekip” ifadelerini kullandı.

“Gol fırsatlarını değerlendiremedik”

Gol organizasyonları olarak ellerine fırsatlar geçtiğini ancak bunları değerlendiremediklerini belirten Rumen teknik adam, “Elimize fırsat geçti ama bunları değerlendiremedik. 12 tane oyuncu değişti. Hakem maçı 2 dakika uzattı. Rakibi baskı altına almıştık. 4 dakika uzatabilirdi. Oyuncularım kısa sürede hazırlanmalarına rağmen uluslararası seviyede bir maç çıkardıkları için çok memnunum” dedi.

“Taraftarın Trabzon’da ve Rize’de oynanan maçlarda temposunu nasıl buldunuz?” sorusuna ise Lucescu, “Ambiyans için laf etmek gerekirse çok iyiydi. Çok iyi desteklediler. Trabzon’da oynanan maç böyle değildi. Konfetiler bizi biraz engelledi. İki şehirde oynadığımız maçta güzeldi. Rize halkını tebrik ediyorum” diye cevap verdi.