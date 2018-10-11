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Süper Lig’de ayrılık! Emre Güral’ın sözleşmesi feshedildi
Alanyaspor

Süper Lig’de ayrılık! Emre Güral’ın sözleşmesi feshedildi

Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

11 Ekim 2018 22:39

Sezon başında Antalyaspor’dan Aytemiz Alanyaspor’a transfer edilen Emre Güral ile yollar ayrıldı. Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Güral, bugün kulüp yönetimi ile masaya oturdu. İki taraf arasında yapılan görüşmenin ardından Emre Güral ile Aytemiz Alanyaspor karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme kararı aldı.

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“Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz”

Aytemiz Alanyaspor'un resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Emre Güral’ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral’a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.

Son güncelleme 22:39 | 11 Ekim 2018
Aytemiz Alanyaspor EMRE GÜRAL süper lig

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