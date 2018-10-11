Sosyal medyada Arda Turan ve Berkay kavgasına tepki: ‘Kendinin evli olduğunu da mı bilmiyordu?’

Medipol Başakşehir’in futbolcusu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın üzerine sosyal medyada birçok yorum yapılırken milli futbolcu eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” demesi nedeniyle çıkarken Turan’ın daha sonra hastaneye giderek Berkay’dan özür dilediği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arda Turan, “İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir ‘namus’ konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır, doğrudur ama sebebi anlatılan şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada “Arda-Berkay” kavgası için yapılan yorumlar

Arda'nın tüm bunlara rağmen 5-10 sene sonra, belki çok daha yakın, bu ülkede teknik direktör, sportif direktör falan olacağını bilmek insanı derinden yaralıyor. — educatedear (@educatedear) 10 Ekim 2018

Sabahtan beri kadının halini düşünüp düşünüp içleniyorum. Arda’yla evlenmeyi seçmiş biriyle empati benim için çok fazla, güçlü kalamıyorum. — hande kuday (@handekuday) 10 Ekim 2018

Evli Arda Turan başka birinin karısına yürüyor, adamın burnunu kırıyor, bu gündemde anca 15 dakika kalıyor çünkü Fenerbahçe’nin topçuları soyunma odasına HALI getirmiş hocanın cenazesini kaldıracaz diye. Hakikaten akıl almaz bir yer burası başka ülkede yaşayabilirim. — Aras Bayram (@aras_bayram) 10 Ekim 2018

Ulan hadi Arda Turan, Berkay’ın eşinin evli olduğunu bilmiyordu ondan asıldı, kendisinin evli olduğunu da mı bilmiyor muydu? — Tolga Gani Zengin (@tolgazengin) 10 Ekim 2018

Gündeme bak; -Arda Turan, Berkay’ın burnunu kırıyor. -Volkan, antrenöre ”sen bana niye yan baktın” diyor. -Antrenörler Cocu’nun cenazesini halıya sarma esprisi yapıyor. Ülke, tiktok videoları izleyen müşterilerin kahkahalarının yankılandığı kocaman bir nargile kafeye dönüştü. — Tonyukuk (@tonjukuk) 10 Ekim 2018

Arda Turan aslında Türk futboluna çok faydalı bir oyuncu. Futbol altyapılarında Arda Turan’ın hayatını gösterip çocuklara “Nasıl bir sporcu olmamaları gerektiği” anlatılabilir, dersin sonu da Atatürk’ün: “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözü ile bitirilebilir. — august landmesser (@azyazarozyazarr) 10 Ekim 2018

Arda Turan gibi adamlarla evlenmeyi, haremlerinin Hürrem'i olmayı reddettiğimiz zaman bu adamların kökü kuruyacak. Kendisine saygısı olan kadınlar böyle adamların yüzüne bile bakmamalı. — ayse ozyilmazel (@ayseozyilmazel) 10 Ekim 2018

Eski Türkiye Metin Oktay’dı. Yeni Türkiye ise Arda Turan… — Cem Catalok (@CemCatalok) 10 Ekim 2018